Kraliçe Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Johnson’dan 11 Eylül mesajı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mesajında dualarının saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'yi sarsan 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden’a mesaj gönderdi.

Kraliçe II. Elizabeth, dualarının ABD’de 20 yıl önce terör örgütü El Kaide’nin saldırılarında hayatını kaybedenlerle olduğunu belirtti. Kraliçe mesajında, “11 Eylül 2001’deki korkunç saldırıların 20. yıl dönümünde ailemin ve tüm milletin düşünceleri ve duaları kurbanlar, hayatta kalanlar ve geride kalan aileleri ile birlikte” ifadeleri yer aldı.

Kraliçe II. Elizabeth ayrıca, toplumun bir araya gelerek yeniden inşa etme direncini ve kararlılığını da takdir ettiğini söyledi.

JOHNSON’DAN ÖZGÜRLÜK VURGUSU



İngiltere Başbakanı Boris Johnson da saldırıların 20. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, teröristlerin “özgürlük ve demokrasiye olan inancı sarsamayacağını” dile getirdi. Johnson, “Bugün yalnızca üzüntü içinde değil, aynı zamanda inanç ve kararlılıkla bir araya geliyoruz” dedi.

Johnson, “20 yıl önce, 11 Eylül 2001, rezillik içinde yaşayacak bir tarih oldu” dedi. Johnson, o gün öldürülen 2 bin 977 kişi arasında hemen hemen her milletten ve dinden insanın olduğunu belirterek “teröristlerin açık ve özgür toplumlardan nefret ettiğini ve oradaki insanların inancını yok etmeye çalıştığını” ifade etti.

Johnson ayrıca, Afganistan’daki son olayların, insanların özgürlük ve demokrasiye olan inancını güçlendirdiğini belirtti.

LONDRA’DA TÖREN DÜZENLENECEK



Dünyanın dört bir yanında ABD’deki saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için törenler düzenlenirken, yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak 11 Eylül İngiltere Aileleri Grubu tarafından Londra’nın merkezindeki Grosvenor Meydanı’nda özel bir anma töreni gerçekleştirilecek. Güneş battıktan sonra İngiliz kurbanları anmak için meydanda 67 adet mum yakılacak.