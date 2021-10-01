Kremlin açıkladı: Putin ve Erdoğan, Türkiye’de nükleer santral yapılabilecek yerleri konuştu

Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.

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Sputnik’in aktardığına göre, Soçi’de bir araya gelen iki lider, Türkiye’de nükleer santral inşa edilmesi üzerine istişarelerde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi'de, Türkiye'de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye'nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.

Türkiye'nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

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