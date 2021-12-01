Kremlin’den Erdoğan açıklaması

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizle ilgili Kremlin'den kritik bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gösterebileceği her türlü çabayı Rusya'nın memnuniyetle karşılayacağını açıkladı.

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Kremlin, Ukrayna’nın Donbass bölgesine yönelik Minsk anlaşmasını uygulaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterebileceği her türlü çabayı Rusya’nın memnuniyetle karşılayacağını açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan’ın telefon ile görüşeceğini ve Ukrayna konusunu ele alacaklarını ifade etti.

‘RUSYA GERİ ADIM ATMAYACAK’

Ukrayna ordusunun yarısının ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde kontrolü elinde tutan ayrılıkçılar ile olan sınır hattına konuşlandırıldığını iddia eden Peskov, bunun endişe verici olduğunu belirterek Rusya’nın gerilimi düşürücü bir herhangi bir adım atamayacağını belirtti.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer Rus birliklerin Ukrayna yakınında alışılmışın dışında konuşlanmasına dair endişelerini dile getirmişti. Moskova, bu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtmişti.

Ukrayna da bugün NATO’dan askeri iş birliğini güçlendirmesini ve Rusya’yı Ukrayna topraklarına yönelik olası bir saldırıdan caydırmak için ekonomik yaptırım da içeren bir önlem paketi hazırlamasını istedi.

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