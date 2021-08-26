Küresel iklim krizi endişe yaratıyor: Avrupa en sıcak yılını yaşadı

Resmi verilere göre Avrupa geçen sene en sıcak yılını yaşadı.

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Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Norveç ve Ukrayna gibi çok sayıda ülke geçen yıl rekor seviyelerde sıcaklıkları açıklarken hazırlanan bir rapor durumun vehametini ortaya koydu.

İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, Avrupa kıtasının geçen yıl en sıcak yılını açık ara yaşadığı duyuruldu. Havanın 1981-2010 yılları arasındaki sıcaklıktan 2 santigrat derece daha sıcak olduğu belirtilirken, Amerikan Meteoroloji Derneği, geçen yılın 2015’ten beri kıtanın en sıcak yılı olduğunu duyurdu. O dönemki sıcaklıktan 0.5 santigrat derece havanın daha sıcak olduğu belirtildi.

Küresel ölçekte de havanın son yıllarda arttığı belirtilirken, Nina Kasırgası gibi doğa olaylarına rağmen hava sıcaklığının yüksek seyrettiği belirtildi. Öte yandan geçen yıl Antarktika’daki yıllık hava sıcaklığının arka arkaya 7 yıldır 1981-2010 yılları arasındaki ortalamadan 1 santigrat derece daha yüksek olduğu belirtildi.

İngiliz Meteoroloji Dairesi bilim insanı ve araştırmanın editörlerinden Dr. Robert Dunn, “İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her yerini etkilediğini gözler önüne seriyor” dedi.

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