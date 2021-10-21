Küresel rezalet: Ülkeler iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı lobi yapmışlar

BBC News, aralarında Suudi Arabistan, Japonya ve Avustralya'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülkenin Birleşmiş Milletler'e lobi yaparak, "Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fosil yakıtları hızlıca bırakmayalım" açıklamasında bulunduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünya ve şirketler sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek için küresel iklim değişikliğiyle mücadele içine girerken, İngiliz BBC News çok gizli belgelere ulaştı.

İngiliz medya kuruluşu, aralarında Suudi Arabistan, Japonya ve Avustralya’nın da olduğu çok sayıda ülkenin Birleşmiş Milletler’in hazırladığı bilimsel raporu değiştirmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Raporda fosil yakıtları hemen bırakmak gerektiği kaydedilirken bu ülkelerin ise aksi bir düşünce ile bu adıma karşı çıktığı belirtiliyor.

Belgelerde ayrıca gelişmiş ülkelerin, yoksul ülkelere oranla yeşil teknolojiler için neden daha fazla para ödedikleri de sorgulandı. Lobicilerin Kasım ayında yapılacak iklim zirvesi COP26’yı da sorguladığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTANVE AVUSTRALYA ÖNDE GELİYOR

Hükümetlerden, şirketlerden ve diğer gruplardan 32.000’den fazla başvuru ve dilekçenin yer aldığı belgelerde ülkeler BM’nin harekete geçme planını engellemek istediklerini açıkça belirtiyorlar.

Birleşmiş Milletler küresel iklim değişikliğini yavaşlatmak için çalışmalara son dönemde hız vermişti. Düzenli aralıklarla iklim üzerine raporların hazırlandığı bir dönemde ülkeler rapora itiraz etmişti.

Suudi Arabistan Petrol Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Rapordaki ‘bir an önce ve bütün kademelerde fosil yakıtlarından uzaklaşılmalı’ ifadesi kaldırılmalı” talebinde bulunurken Avustralyalı üst düzey bir yetkili de kömür kullanımının durdurulmasına karşı çıktı. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundayken Avustralya da dünyanın önde gelen kömür tedarikçilerinden biri. Japonya ve Çin’in de fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına karşı olduğu kayıtlara geçti.

KIRMIZI ET LOBİSİ

Öte yandan dünyanın en büyük kırmızı et üreticisi ve hayvan besini üreticileri Brezilya ve Arjantin’in de BM’ye lobi yaptığı ortaya çıktı.

Belgelerde Brezilya ve Arjantin’in, “sera gazını azaltmak için et tüketiminin azaltılması” gerektiği ibaresine itiraz ettiği belirlendi.

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