Kuveyt’te istifa eden Sabah el-Halid yeniden başbakanlığa atandı
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı başbakan olarak atadı.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın, eski Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah’ı yeniden başbakan olarak atadığı bildirildi. Sabah el-Halid’in yeni kabineyi kurmakla görevlendirildiği aktarıldı.
Sabah el-Halid yönetimindeki hükümet, 8 Kasım’da istifa etmişti. Sabah el-Halid’in liderliğindeki hükümet, Mart ayında göreve başlamıştı.