Kuzey Kıbrıs’ta yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurmakla görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yeni hükümeti kurdu.

Ekim ayında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Saner, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetini artık sürdüremeyeceklerini dile getirmiş ve istifa etmişti.

Sucuoğlu, UBP’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüz destek verdiğini söylemişti.

KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020 tarihinde UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde imzalanmıştı. Bakanlar Kurulu'nun ise 9 Aralık 2020 Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmasıyla hükümet resmen göreve başlamıştı.

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