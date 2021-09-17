Kuzey Kore’den korkutan adım: Nükleer tesisteki genişleme uyduda ortaya çıktı

Füze denemelerine son dönemde yeniden başlayan Kuzey Kore'de, Yongbon Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi'ndeki yeni tesisler uydu görüntülerine takıldı. Uzmanlar, tesisteki genişlemenin zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırma planlarını gösteriyor olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD ile müzakere süreci corona virüsü pandemisiyle birlikte iyiden iyiye unutulan ve son dönemde nükleer silah çalışmalarına hız veren Kuzey Kore’den endişe verici görüntüler ortaya çıktı.

Bu hafta önce Japonya'ya doğru nükleer kapasitesi olan iki adet balistik füze fırlatan Kuzey Kore, daha sonra da trenden füze fırlatarak uluslararası medyanın gündemine oturmuştu. ABD merkezli CNN International, söz konusu silahlar için uranyum geliştirilen bir tesisin görüntülerine ulaştı.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü uzmanları, Yongbon Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi’ndeki yeni tesislerin yapıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Jeffrey Lewis, söz konusu tesisin uranyum zenginleştirmede kullanabileceğini ve bunun üretimde yüzde 25’lik kapasite artışı sağlayabileceğini söyledi.

ÜRETİMİ YÜZDE 25 ARTIRIR



Uzay teknolojisi şirketi Maxar tarafından 3 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında sağlanan görüntüleri yorumlayan Prof. Dr. Lewis, “Yongbyon’daki son dönemde dikkat çeken genişleme çalışmaları, nükleer materyallerin üretimini artırma planlarını gösteriyor olabilir. Yeni bölge yaklaşık 1000 metrekare olarak görünüyor. Bu alan ekstra 1000 santrifüj sığdırmaya yeter. 1000 ekstra santrifüj, tesisin zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesini yüzde 25 artırır” dedi.