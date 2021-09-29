Kuzey Kore’den nükleer füze savunması: İstilacı güçleri caydırıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Kuzey Kore temsilcisi, ülkesinin son dönemde artan nükleer füze denemelerini, istilacı güçleri caydırma amaçlı olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde nükleer füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, bunun gerekçesinin ABD istilasını caydırmak için olduğunu öne sürdü. New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan Pyongyang temsilcisi, bu ay devreye giren üçüncü silahın yalnızca koruma amaçlı olduğunu savundu.

Temsilci konuşmasında, “Kore Yarımadası’ndaki muhtemel bir savaşın önündeki engel ABD’nin merhametinden kaynaklanmıyor. Bunun sebebi ülkemizin günden güne büyüyen caydırıcı gücü. İstilacı güçleri kontrol altında tutuyor” dedi.

‘DÜŞMANCA POLİTİKALARDAN VAZGEÇİN’



Temsilci konuşmanın devamında, “Eğer ABD, Kore Yarımadası’nda gerçekten barış ve uzlaşma istiyorsa, ilk iş olarak Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca politikalardan vazgeçmeli. Kore Yarımadası’ndaki ortak askeri tatbikatlara ve stratejik silahların yayılımına son vermelidir” ifadelerini kullandı.