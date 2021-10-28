Kuzey Kore’den vatandaşlarına kemer sıkma çağrısı: Kıtlık 2025’e kadar sürebilir

Kuzey Kore yönetiminden vatandaşlarına kemer sıkma çağrısı geldi. Yetkililer Çin ile sınırın 3 yıl daha açılmasını beklemediklerini belirterek, "Kıtlık 2025'e kadar sürebilir" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD ile yaşadığı nükleer kriz, corona virüsü salgını ve Çin ile sınırların kapanması nedeniyle göreve geldiğinden bu yana en zor günlerini geçiren Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un halkına çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl meydana gelen sellerin yol açtığı hasar nedeniyle tahıl üretimi planının yerine getirilemediğini, bunun sonucunda gıdadaki durumun endişe verici olduğunu belirten Kim, kıtlık yaşanabileceğini söylemişti.

‘SINIR 3 YIL DAHA AÇILMAZ’



Pyonyang yönetiminden Kim’in bu sözlerini destekleyen açıklamalar geldi. Vatandaştan daha da fazla kemer sıkmasını isteyen yetkililer, Çin ile sınırın 2025 yılından önce açılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu savundu.

Radio Free Asia, Çin sınırındaki Sinuiju şehrinde yaşayan bir vatandaşın sözlerini aktarırken, “İki hafta önce gıdayla ilgili acil durumun 2025’e kadar devam edebileceğini söylediler. Yetkililer Çin-Kuzey Kore sınırının 2025’ten önce açılmasını mümkün görmüyor” ifadelerine yer verildi.