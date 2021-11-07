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Libya Dışişleri Bakanı Menguş görevinden uzaklaştırıldı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Al Menguş, görevinden uzaklaştırıldı. Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği de bildirildi.

Yayınlanma: 01:03 - 07 Kasım 2021 Güncellenme:
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Libya Dışişleri Bakanı Menguş görevinden uzaklaştırıldı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Al Menguş, Libya Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Başkanlık Konseyi'nin yayımladığı resmi karara göre, “Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı şekilde dış politikada Başkanlık Konseyi ile koordinasyon olmadan hareket ederek idari kuralları çiğnediği” gerekçesiyle Menguş'un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, soruşturma tamamlanana kadar Menguş’a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği de bildirildi.

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