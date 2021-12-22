Libya’da seçimler erteleniyor

Şiddetin ve kaosun 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Libya'da bu cuma yapılması planlanan seçimlerin yapılamayacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Arap Baharı sırasında devrilen Muammer Kaddafi sonrasında kaos ve şiddetin hakim olduğu Libya’da bu cuma günü yapılacak seçimlerle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bu hafta yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili Libya parlamentosu, “Bunu gerçekleştirmek imkansız hale geldi” açıklamasını yaptı. Parlamento Seçim Komitesi, yeni oylama için ise tarih telaffuz etmedi.

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera’da yer alan haberde, Parlamento Seçim Komitesi’nin mektubu da yayınlandı. Mektupta, “Teknik, hukuki ve güvenlik raporlarının ışığında seçimlerin 24 Aralık 2021’de yapılmasının imkansız olduğunu bildiririz” denildi.

İLK TUR 24 OCAK’TA

Öte yandan bugün Yüksek Seçim Komisyonu, resmi Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada seçimlerin ilk turunun 24 Ocak 2022’de yapılması talep edildi.

2020 yılının Kasım ayında Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu 24 Aralık 2021’de başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar vermişti. Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin de aralarında bulunduğu 73 aday Libya’yı yönetmek için yarışacaktı.

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