Lisede silahlı saldırıda yeni detaylar: Katliamdan önce sosyal medyada paylaşmış

ABD'de silahlı saldırgan Ethan Crumbley'nin okul basıp 4 öğrenciyi öldürmeden önce, "Bugün yeni güzelliğime kavuştum. SIG Sauer 9MM. Sorularını sor, cevaplayacağım" diye Instagram hesabından övündüğü ortaya çıktı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Amerika'nın Michigan eyaletindeki Oxford lisesinde 4 öğrenciyi öldürüp 7’sini yaralayan silahlı saldırgan Ethan Crumbley ile olay günü ‘davranışlarını’ tartışmak üzere üç saat önce ailesi ve öğretmenlerle bir toplantı yapıldığı açıklandı.

Polis, diğer öğrencilerin iddia ettiği gibi, gencin zorbalığa uğradığına dair bir kayıt bulunmadığını söyledi. Savcılar, sırt çantasında bulunan belgelerde okulda öğrencileri nasıl vurmak istediğini ayrıntılı olarak anlattığını açıkladı.

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