Londra’da sürücülere Squid Game uyarısı

Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı. Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Herkese iyi akşamlar, 5 no’lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game’e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Evening all, So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame It's just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf — TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021

Anca buna rağmen, tabela kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı açıklamaya rağmen, kafalarının karıştığını söylerken, Louise Smee isimli bir Twitter kullanıcısı: “Fakat bu şekiller bize ne söylüyor?” ifadelerinde bulundu, Melissa adında başka bir kullanıcı da sosyal medya hesabından ‘Peki şekiller ne anlama geliyor?’ sorusunu yöneltti.

İlginizi Çekebilir Squid Game rekor kırdı