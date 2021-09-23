Lübnan’da kriz tırmanıyor: Eylül sonuna kadar ülke genelinde elektrik kesintisi

Lübnan’da ekonomi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Ülke genelinde yaşanan döviz likidite sorunu nedeniyle yabancı enerji tedarikçilerine ödeme yapılamazken, bu durum nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumu, bugün yaptığı açıklamada, akaryakıt rezervleri sınıra ulaştığı için Eylül ayı sonuna kadar ülke genelinde elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Şirket açıklamasında, Irak ile yapılan akaryakıt anlaşmasına da yer verirken, bunun ‘yeterli olmadığı’ bilgisini paylaştı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ DE SIKINTIDA

Lübnan’da Merkez Bankası ve karaborsa arasında kur çekişmesi yaşanıyor. Merkez bankası kuru sabit tutsa da karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Ülkede döviz sorunu yüzünden ilaç sorunu da yaşanıyor. Bazı yerel sağlık şirketlerinin, kanser ve kalp ilaçları tükendiği bildiriliyor. Ülkedeki eczaneler de, yabancı ilaç ithalatçılarına ödeme yapılamaması yüzünden yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle greve gitti.

İlginizi Çekebilir İran'dan gelen petrol Lübnan'da: ABD yaptırımları endişesi