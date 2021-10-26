Marine Le Pen’den mülteci karşıtlığı hamlesi: Orban’la görüşecek

Fransa'da 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili anketlerde geriye düşen Marine Le Pen, mülteci karşıtı propaganda yapmak için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmeye gidiyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da 2022 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen elini güçlendirmek için kozlarını oynamaya başladı.

Yapılan son anketlerde, henüz resmi olarak açıklamasa da aday olacağına kesin gözüyle bakılan gazeteci ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour’un gerisinde gösterilen Le Pen, kendisine olan desteği artırmak için mülteci karşıtlığını kullanmayı planlıyor.

AB içinde yeni bir mülteci karşıtı birlik oluşturma çabasında olan Le Pen, bu kapsamda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la birlikte hareket etmek istiyor. Le Pen, söz konusu planını değerlendirmek üzere bugün Budapeşte’ye giderek Orban’la yüz yüze görüşecek.