Maxwell davası sürüyor: “Jeffrey Epstein beni 14 yaşımdayken Donald Trump’la tanıştırmıştı”

ABD'de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein'le fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada, mağdurlardan 'Jane'in Trump ve Prens Andrew ile ilgili iddiaları kamuoyuna bomba gibi düştü.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in davası sürerken, dikkat çekici detaylar gelmeye devam ediyor.

Maxwell'in davasında ilk konuşan tanık, 14 yaşındayken Epstein'in kendisini eski ABD Başkanı Donald Trump'la tanıştırdığını öne sürdü. Davacı, aynı zamanda Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'la bir uçağa bindiğini de söyledi.

İddianameye “Küçük Kurban-1” olarak geçen tanık, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Alison J Nathan’ın Manhattan şehir merkezindeki mahkeme salonunda Maxwell’in savunma ekibi tarafından çapraz sorguya maruz kaldı. Maxwell'in yargılandığı davada ifade veren “Jane” adını kullanan kadın, tanıştırıldığı Donald Trump ve Prens Andrew hakkında bir suçlamada bulunmadı.

‘UYGUNSUZ BİR DAVRANIŞIYLA KARŞILAŞMADIM’

Jane, 14 yaşında olduğu yıllarda Ghislaine Maxwell'in kendisini Jeffrey Epstein'in çevresine çektiğini söyledi. Jane, Maxwell'in Epstein kendisine cinsel istismarda bulunurken yanlarında olduğunu bazen de istismara dahil olduğunu söyledi. Jane, Jeffrey Epstein’ın, kendisini koyu yeşil renk bir arabayla Mar-a-Lago’ya götürdüğünü belirtti.

Hüküm giymiş seks suçlusu Jeffrey Epstein ve İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden Jane, Trump’ın herhangi bir uygunsuz davranışıyla karşılaşmadığını dile getirdi.

Maxwell'in istismar anlarında genel olarak hep yanlarında olduğunu belirten Jane, oldukça rahat tavırlar içerisinde olduğunu savundu. Jane, Maxwell'in kendisiyle zaman zaman seks hakkında konuştuğunu ve yapması gerekenleri söylediğini anlattı.

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