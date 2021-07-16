‘Maymun Çiçeği Virüsü’ şimdi de ABD’de ortaya çıktı!

9 Temmuz tarihinde Nijerya’dan Dallas Havalimanı’na uçak bir ABD vatandaşında ‘Maymun çiçeği virüsü'nün (monkeypox) tespit edildiği açıklandı.

Dallas Bölge Hakimi Clay Jenkins, yaptığı açıklamada “Bir alarm durumu yokr ve genel bir tehdit beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

Yetkililer, corona virüsü salgını yüzünden yolcuların uçakta maske takması nedeniyle söz konusu virüsün yayılma riskinin düşük olduğunu ifade etti.

İlk olarak 1950’lerde laboratuvar ortamındaki maymunlarda tespit edilen, solunum yoluyla bulaşan ve insandan insana geçebilen ‘Maymun Çiçeği Virüsü’, yaklaşık 20 yıldır ABD’de görülmüyordu.

7 ila 14 gün arasında semptom geliştiren virüsün belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı, yüksek ateş ve kas ağrıları bulunuyor. 2003 yılında kontrol altına alınan virüsün özel bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Birleşik Krallık yetkilileri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 2 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği belirtilmişti. Her iki hastanın da aynı aileden olduğu, yurt dışı geçmişlerinin bulunduğu ifade edilmişti.

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