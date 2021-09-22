Meclis, Stuttgart bölgesini ırkçı armayı yeniden tasarlamaya zorluyor

Stuttgart, kalın dudaklı, geniş burunlu ve halka küpeli siyah bir kadın tasvirini silmek için 19. yüzyıl armasını yeniden düzenlemek istiyor.

Sozcu.com.tr

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ABD ordusunun Afrika komuta merkezine ev sahipliği yapan Möhringen, 1860’lardan beri sömürge dönemi çizimini içeren bir arma ile temsil ediliyor. Belediye meclisi de ırkçı amblemin kaldırılmasını isteyen dilekçenin 11.000 imza almasından sonra, sakinleri yeni bir tasarım sunmaya davet etti.

Möhringen’in amblemindeki siyah kadın etimolojik bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Bölge müzesinin müdürü Irene Reichert, resmin armaya 19. yüzyılın ortalarında eklendiğine inandığını çünkü kasabanın adının yanlışlıkla Mohren kelimesiyle ilişkilendirildiğini söylüyor.

Dilekçede, “Siyahilerin tarihsel bağlamda aşağılayıcı şekilde tasvir edilmesinin insanlık dışı bir kibirin sonucu, bu amblem bir bölge işareti olmaya uygun değil” denildi.

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