Meghan Markle ve Kate Middleton Netflix projesi için bir araya gelebilir

Basına sık sık aralarındaki gerilimle yansıyan kraliyet ailesinin gelinleri Meghan Markle ve Kate Middleton bu defa yen bir iş birliği ile gündemdeler.

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Kraliyet ailesine yakın bir kaynağın Us Weekly Friday’e yaptığı açıklamaya göre; Meghan Markle ve Kate Middleton yakında yeni bir Netflix projesi için bir araya gelebilirler: “Meghan ve Kate gerçekten çok iyi anlaşıyorlar ve daha sık iletişim halindeler. Meghan, Kate’in hayır işlerini ve hayırseverliğiyle yarattığı büyük etkiyi aydınlatacak bir belgesel için işbirliği yapmaktan bahsediyor.”

Ancak şu an için kraliyet ailesine yakın kaynaklar haberi yalanladı.

Markle ve kocası Prens Harry, geçen sonbaharda Netflix ile belgeseller, diziler, uzun metrajlı filmler, senaryolu şovlar ve çocuk programları geliştirmek amacıyla bir anlaşma imzaladı.

40 yaşındaki Markle, mart ayında Oprah Winfrey ile yaptığı röportajda medyanın kendisi ve 39 yaşındaki Middleton arasında sahte bir kız kardeş kavgasını körükleyecek hikayeler icat etmekle suçladı.

Daha önce de Kate Middleton’ın amcası Gary Goldsmith, Middleton’ın William ve Harry’nin farklılıklarını ortadan kaldırmalarına yardım etmede kilit bir oyuncu olduğunu iddia etti: “Kraliyete barış getirebilecek biri varsa, o da Kate… Kate harika bir arabulucu.”

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