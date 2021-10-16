Merkel, Erdoğan’la görüştükten sonra konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in veda turunda bugün Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Merkel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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2005’ten beri Almanya’yı yöneten Angela Merkel, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Merkel ve Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda öne çıkan detaylar şu şekilde oldu:

– Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci konusuyla ilgili, “AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor” dedi.

– Merkel, “Benim koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyon bizim yapımıza uygundur, biz başkanlık sistemi düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ilişkilerle ilgili olarak, “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu” dedi.

İki lider, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. Erdoğan, Merkel’e Rizeli ressam Selahattin Kara’nın yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tablo hakkında da bilgi verdi.

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