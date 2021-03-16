Merkel’i aşı, SPD’yi Zübeyde sallıyor

Almanya’da hükümeti oluşturan Başbakan Merkel'in partisi CDU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Pazar günü yapılan seçimlerde en ağır darbeleri aldı. Merkel, aşı politikası ve belirsizlik yüzünden puan kaybederken, SPD'deki kaybın nedeni ise bir Türk gelin.

Almanya'nın Finans Başkenti Frankfurt'ta yapılan Belediye Meclisi seçimlerinde, en büyük muhalefet partisi SPD yüzde 16.6'lara düştü. Bunun nedeni ise SPD'li Frankfurt Anakent Belediye Başkanı 66 yaşındaki Peter Feldmann'a, Türk kökenli eşi Zübeyde yüzünden soruşturma açılması.

YÜKSEK GELİR VE ARABA

Frankfurt Başsavclığı, AWO isimli “işçilere destek” kurumunda çalışan Zübeyde Feldmann'ın (Temizel, 34), eşinin etkisini ve gücünü kullanarak yüksek gelir elde ettiği, ayrıcalıklar sağladığı, lüks araba kullanmasının sağlandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Bu da seçimlerden üç gün önce ortaya çıktı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da Feldmann'a karşı iç soruşturma başlattı.

ORDULU AKP'Lİ ESKİ BAŞKANIN KIZI

Her iki konu, SPD'yi Frankfurt ve Hessen Eyaleti'nde hayli gerilere çekti. Ordu eski AKP İl Başkanı'nın kızı olan Zübeyde ile SPD'li Feldmann, 2016 yılında evlenmişti. Son seçimden bu yana 8 puan kaybeden ve bölgede bir dönemler tek başına yüzde 52 oy alan SPD artık dibe vurdu.

SPD skandalla dibe inerken, Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) de aşı politikasındaki gel-gitler yüzünden kaybeden oldu. CDU, Hessen'de yüzde 23.8'lere indi. Yeşiller neredeyse 10 puan yükseldi ve 25.6'ya çıktı.

Baden Württemberg Eyaleti'nin kazananı da yaşıllar oldu ve oylarını bir önceki seçime göre 2.3 puan artırarak yüzde 32.6'ya yükseldi. Bu eyalette CDU, 2.9 puan; SPD ise 1.7 puan kaybetti.

AŞIRI SAĞ PARTİ DE ERİYOR

Benzer şekilde SPD'nin kalesi olan Rheinland Pfalz'da da büyük partiler düşüş yaşadı. SPD burada 0.5 puan; CDU 4.1 puan kaybetti. Yeşiller 4 puan fazla aldı.

Seçimlerin en mutlu eden sonucu ise aşırı sağcı ve yabancı karşıtı AfD partisinin her üç seçimde de gerilemesi oldu. AfD'deki keskin düşüşler, bu ırkçı partinin bir geleceğinin olmadığını da gösterdi.