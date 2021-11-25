Miçotakis, Türkiye’yi ABD medyasına şikayet etti

Son dönemde gerilimin had safhada olduğu Türkiye-Yunanistan hattını da da gerecek bir açıklama Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’a konuştu… Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a ait olan gazeteye demeç veren Miçotakis, Türkiye’yi adeta şikayet etti.

Son dönemde Ankara-Atina hattındaki gerilimle bağlantılı olarak ABD ve Fransa ile savunma anlaşmaları imzalayan Miçotakis hakkında Washington Post, “En büyük sorunu Türkiye yaşanan gerilim ve Türkiye’den gelen mülteci akışı” yorumunu yaptı.

Zoom üzerinden açıklamalarda bulunan Miçotakis, “Türkiye’nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var. Ben insanların Türkiye’yi suçlaması y erine Yunanistan’ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor” dedi.

Türkiye’de son dönemde yaşanan TL krizini ve iç siyaset ile ilgili açıklama yapmayacağını söyleyen Miçotakis, “Türk Lirası büyük bir baskı içinde. Eğer Türkiye saldırgan tavrına devam ederse, Türkiye için sonuçları olabilir, AB tarafından yaptırım uygulanması gibi. Diğer taraftan eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz’de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur” ifadesini kullandı.