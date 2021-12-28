Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'nın başkenti Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü. Bakan Akar, FETÖ ile mücadele konusuna değinerek “FETÖ ile mücadelenin burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Kosova için de bir tehdide dönüşebilir. Bu konuda Kosovalı dostlarımızdan somut adımlar bekliyoruz" dedi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Kosova'ya geçti. Resmî ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de ilk olarak Savunma Bakanlığına geçen Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından askerî törenle karşılandı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Kosova arasındaki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek “Son derece kapsamlı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik.” diye konuştu.

“GÜVENLİK VE SAVUNMA SANAYİ ALANLARINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR”

Tarihî geçmişi ve ortak değerleri olan iki ülke arasındaki ilişkileri “önemli” olarak nitelendiren Bakan Akar, şunları söyledi:

* Türkiye bir Balkan ülkesi olarak Balkanlardaki gelişmeleri yakından takip etmek durumundadır. Doğal olarak Kosova'nın da bizim çalışmalarımızda özel ve önemli bir yeri vardır. İlişkilerimizi, iş birliğimizi daha da geliştirmek, bu konuda olabildiğince somut destek sağlamak için devamlı görüşerek çözümler arıyoruz. Kosova'nın barış, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyarak hayatiyetini sürdürmesi konusu bizler için çok önemli.

* Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi, hemen ardından Türkiye'nin Kosova'yı tanımasıyla başlayan bu süreç son derece yapıcı ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bir tarafta ekonomik konular dâhil ilişkiler gelişirken diğer taraftan da askerî konularda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz.

“ENDİŞE İLE TAKİP ETTİK”

Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla ilişkisinin gelişmesine yönelik de Türkiye'nin katkılarına dikkati çeken Bakan Akar, “Geçtiğimiz aylarda maalesef kuzeyde bazı sıkıntılar oldu, gerilim biraz yükseldi. Bunu endişe ile takip ettik ama geldiğimiz noktada oradaki durumun sakinleşmesini de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Priştine ve Belgrad diyaloğunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu diyalogla birlikte bölgedeki barış ve istikrarın gelişmesi için yapılan çalışmaları da tamamen destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Bakan Akar, FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek “FETÖ ile mücadelenin burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Kosova için de bir tehdide dönüşebilir. Bunun da sizler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Kosovalı dostlarımızdan somut adımlar bekliyoruz.” dedi.

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