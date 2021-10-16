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Mısır’da kimya fabrikasında büyük yangın

Mısır'da bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir yangın çıkarken, fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yayınlanma: 22:45 - 16 Ekim 2021 Güncellenme:
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Mısır’ın İsmailiye şehrinde bulunan Yatırım Serbest Bölgesi’nde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri fabrikanın bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı.

ısır medyası, fabrikada çıkan yangın nedeniyle çok sayıda işçinin dumandan etkilendiğini belirterek, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yangında can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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