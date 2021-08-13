Mitsotakis, hükümette değişiklik yaptı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yönetimindeki hükümette bugün bazı bakanlıklar ve üst düzey görevliler arasında değişiklik yapıldı. Bakanlar ve yeni görev alanlar yemin ederek göreve başladı.

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yönetimindeki hükümette bugün bazı bakanlıklar ve üst düzey görevliler arasında değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı binasında bugün düzenlenen törende bakanlar ve görevi değişenler yemin ederek göreve başladı.

YEMİN TÖRENİ İLE GÖREVLERİNE BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun önünde ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis’in huzurunda yapılan törende Devlet Bakanı Christos-Georgios Skertsos , Başbakan Yardımcıları Christos Triantopoulos ve Ioannis Oikonomou, Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcıları Georgios Stylios Thedofi ve Lifofi Therofi yemin etti. Yeni bakanların yemin töreni, Kutsal Sinod’un baş sekreteri Orea Piskoposu Filotheos tarafından yapıldı . Yeni hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, yemin ettikten hemen sonra, “Bu değişiklik konusunda önümüzdeki günlerde konuma fırsatı bulacağız” dedi.

MİTSOTAKİS HÜKÜMETİNDE YENİ GÖREV ALANLARI ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI

Mevcut Başbakan Yardımcısı Christos-Georgios Skertsos, aynı sorumluluklarla Devlet Bakanı olarak görev yapacak.

Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri Christos Triantopoulos, devlet yardımları ve doğal afetlerden kurtarma sorumluluğuyla Başbakan yardımcısı oldu.

Mevcut Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı Ioannis Oikonomou, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görevi devralıyor. Bayan Aristoteles Peloni, Hükümet Temsilci Yardımcısı pozisyonunda kalmaya devam ediyor.

Mevcut Dijital Yönetim Bakan Yardımcısı George Stylios, Bay Ioannis Oikonomou’nun yerine Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı olarak görevi devralıyor.

Mevcut Başbakan Yardımcısı Theodoros Libanios, Georgios Stylios’un yerine Dijital Yönetim Bakan Yardımcısı olarak görevi devralıyor.