Napolyon’un yeni şapkası ortaya çıktı: DNA kanıtları var

Fransa'nın ünlü lideri Napolyon Bonaparte'a ait olduğu tespit edilen yeni bir şapka bulundu. DNA kanıtları bulunan şapkanın 27 Ekim'de açık artırmaya çıkacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Napolyon Bonaparte’ın daha önce hiç bilinmeyen bir şapkası ortaya çıktı.

Bonhams müzayede evi tarafından gelecek ay açık artırmaya çıkacak şapka ilk kez bugün gösterildi. Hong Kong’ta basına tanıtılan şapka ile ilgili, “İmparator’un DNA’sının bulunduğu ilk şapka” yorumu yapıldı.

Hong Kong’tan sonra Paris ve Londra’da da görücüye çıkacak şapkanın küçük bir Alman müzayede evi tarafından yıllar önce satışa çıktığı ve o zaman satıcının bu şapkanın Napolyon’un olduğunu bilmediği açıklandı.

Bonhams’ın Avrupa’dan Sorumlu Yönetici Direktörü Simon Cottle, “Tamamen şans eseri bulundu. Şapkanın sahibi, açık artırmayı kazandıktan sonra şapkanın içindeki yazılara baktı ve bu ihtimal üzerinde durdu. Elektronik mikroskop da dahil olmak üzere farklı teknikler kullanılarak inceleme tamamlandı” açıklamasını yaptı.

Cottle, şapkada 5 saç teli bulunduğunu ve bunların incelendiğini açıklarken, “Bu saç tellerinden 2’si Napolyon’a ait” dedi.

Müzayede evi ilk kez Napolyon’a ait olduğu kanıtlanan şapkanın minimum 138.550 dolardan alıcı bulmasını bekliyor.