NASA’dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı: Parlıyorsun

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dün akşam sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında İstanbul’a yer veren NASA, “Hey, İstanbul. Parlıyorsun” notunu düştü.

Kısa sürede Türk kullanıcıların beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Karadeniz’in 263 mil üstünden 10 Mayıs’ta çekildi. NASA fotoğrafla ilgili açıklamanın devamında, “Bu fotoğraflar sadece estetik için değil aynı zamanda bilim için. Fotoğraflar gezegenin zaman içinde şehirleşmeyle, fırtınalar, seller ve volkanik faaliyetlerle ne kadar değiştiğini kaydediyor” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN NASA’YA YANIT



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, NASA'nın paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu cevabında, “Hey NASA, İstanbul'un uzaydan da muhteşem gözüktüğünü bu akşam bize hatırlattığın için teşekkürler” dedi.

İlginizi Çekebilir NASA'nın İstanbul paylaşımına İmamoğlu'ndan yanıt