NATO-PA Genel Kurulu’nda CHP’li vekilden Pelosi’ye yanıt: Atatürk batıdan çok önce bunu başardı

Dünya Kız Çocukları Günü’nde, NATO Parlamenterler Meclisi’nin (NATO-PA) Lizbon’da yapılan Genel Kurulu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Atatürk’ün kız çocuklarının eğitimi ve kadınların eşit haklara sahip olması konusundaki devrimlerini dünyaya örnek gösterdi.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO Parlamenterler Meclisi'nin (NATO-PA) Lizbon'da yapılan Genel Kurulu'nda konuştu. Çakırözer, Dünya Kız Çocukları Günü’nde, Atatürk’ün kız çocuklara ve kadınlara verdiği değeri anlattı.

PELOSİ: ÖNCELİĞİM KIZLARIN EĞİTİMİ OLURDU

30 ülkeden yaklaşık 200 parlamenterin katılımıyla yapılan NATO-PA Genel Kurulu'na ABD Kongresi Başkanı Nancy Pelosi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix de katıldı. Genel Kurulun açılış konuşmasında Afganistan'daki duruma değinen Pelosi, “Dünyayı yönetme imkanım olsa tek odaklanacağım şey kız çocuklarının eğitimini sağlamak olurdu” dedi.

PARLAMENTERLERE ATATÜRK'Ü ANLATTI

Genel Kurul'da daha sonra söz alan, TBMM'den giden NATO-PA heyetinin CHP'li üyelerinden Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afganistan'da hak ve özgürlükler konusundaki baskıları anımsatarak şunları söyledi:

* Biliyorsunuz bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ama ne yazık ki Afganistan'da milyonlarca kadın ve kız çocuğu eve hapsedilme, okullarına devam edememe ve toplumsal hayata eşit bireyler olarak katılamama tehlikesi ile karşı karşıya.

* Bayan Pelosi az önce, dünyayı yönetebilse tek hedefinin bu meseleyi çözmek olduğunu söyledi. Ben de huzurunuzda modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anmak isterim.

* Kadınların eşit haklara sahip olmasını ve kız çocuklarının eğitimini, batı ülkelerinden çok daha önce, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurucu ilkeleri arasına koyduğu için kendisine minnettarız.

DÜNYAYA ‘TALİBAN'I TANIMAYIN’ ÇAĞRISI

Çakırözer, Afganistan'da kurulan Taliban hükümetine ilişkin de NATO-PA Genel Kurulu'ndan dünyaya şu çağrıları yaptı:

* Taliban yönetimi BM'den ve tüm ülkelerden tanınma istiyor. Bu konuda acele etmemeliyiz. Çünkü öncelikle terör ile bağlarını koparmış değiller. Açıklanan hükümetlerinde 33 bakanın 18'i BM'nin ve ülkelerimizin terör listesinde.

* İkinci olarak da Afgan halkının temel hak ve özgürlüklerinin korunacağı konusunda güvence vermiyorlar. Tam tersine başta kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi olmak üzere giderek daha baskıcı bir politika izliyorlar.

* Bu durum değişmedikçe, bu iki konuda somut güvenceler alınmadıkça ne BM, ne de bireysel olarak ülkelerimiz Taliban yönetiminin tanınması yönünde hiçbir adım atmamalıyız.

Çakırözer BM ve NATO başta olmak üzere tüm dünyaya Afganistan'a acil insani yardım yapma çağrısında da bulunarak, “Taliban'ı tanımak için acele etmeyelim. Ama kış gelmeden en temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve giyecek konusunda Afgan halkına acil yardım eli uzatmalıyız” dedi.