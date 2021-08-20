NATO’dan Afganistan açıklaması

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Afganistan'daki durumu değerlendirdi.

SOZCU.COM.TR

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Afganistan’daki durumu değerlendirmek üzere online kriz toplantısında bir araya gelirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO’nun önceliğinin insanları Kabil’den çıkarmak ve havaalanını çalışır halde tutmak olduğunu açıkladı.

Reuters’ta yer alana habere göre, Stoltenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, “Durum hala zor ve öngörülemez. Karşılaştığımız temel zorluk, insanların Kabil havaalanına ulaşmasını ve girmesini sağlamak” dedi.

NATO yetkilisine göre, Taliban’ın Afganistan’ın başkentini ele geçirmesinden bu yana 18,000’den fazla kişi Kabil havalimanı üzerinden başka ülkelere geçti. Ancak ülkeden kaçmak isteyen binlerce insan hala havalimanında çaresiz bir bekleyiş içerisinde…

Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere’ye Kabil havaalanında güvenliği sağlama çabalarından dolayı teşekkür ederken; bir kez daha Taliban’ı ülkeden ayrılmak isteyen tüm yabancı uyrukluların ve Afganların güvenli geçişine izin vermeye çağırdı.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

NATO Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, NATO’nun Afgan makamlara verdiği tüm desteğin askıya alındığı ifade edildi.

NATO’nun yayınladığı bildiride, Afganistan’da şiddet olaylarının ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapıldı. Bildiride, NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya alındığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

* Afganistan’daki tüm tarafları, kadınların ve azınlık gruplarının anlamlı katılımı da dahil olmak üzere, kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz.

* Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan’ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır.

* Afgan hükümeti, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını korumak; hukukun üstünlüğünü korumak; erişime izin vermek ve Afganistan’ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olarak hizmet etmemesini sağlamakla yükümlüdür.

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