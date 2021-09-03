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NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan ile ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye ile ilgili yorumlarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:52 - 03 Eylül 2021 Güncellenme:
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NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ve Katar’ın Kabil havalimanını işletme konusunun halen görüşüldüğünü söyledi.

Stoltenberg konuyu Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Sani ve Katar Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Kabil havalimanını 6 yıl boyunca işleten Türkiye, NATO ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra da havalimanını işletmek için yardım teklif etmişti. Katar da bu konuda yardımcı olma teklifi sunmuştu.

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