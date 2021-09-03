NATO’dan Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan ile ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye ile ilgili yorumlarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ve Katar’ın Kabil havalimanını işletme konusunun halen görüşüldüğünü söyledi.
Stoltenberg konuyu Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Sani ve Katar Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.
Kabil havalimanını 6 yıl boyunca işleten Türkiye, NATO ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra da havalimanını işletmek için yardım teklif etmişti. Katar da bu konuda yardımcı olma teklifi sunmuştu.