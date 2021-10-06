NATO’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'da katıldığı bir seminerde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’yi S-400 satın almaktan vazgeçme konusunda ikna edemediğini söyledi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk liderlerle konuyu tartıştığını belirten Stoltenberg, ‘‘Tabii ki savunma satın alımları hakkında karar vermek ulusal bir yetkidir. Aynı zamanda benim söylediğim ve NATO için önemli olan, bu kabiliyetlerin, ki bu noktada S-400 sisteminden bahsediyoruz, NATO'nun sistemleriyle uyumlu çalışması, NATO'nun hava misyonuna entegre olabilmesidir'' diye konuştu.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK’

NATO Genel Sekreteri, Patriot ya da Fransız-İtalyan SAMP/T sistemi gibi alternatif çözümleri Türkiye’ye sunduklarını ancak başarısız olduklarını belirtirken, ‘çabalarımızı sürdüreceğiz’ ifadesinde bulundu. Stoltenberg, ‘‘Bu konular üzerinde bir ittifak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bazı sorunlar olduğunu biliyorum ancak bazı müttefikler kritiktir. Bu NATO toplantılarında açıkça dile getirildi, Türkiye önemli bir müttefiktir'' dedi.

Türkiye’nin IŞİD ile mücadelede önemli bir rol oynadığını da belirten Stoltenberg, Türkiye’nin en çok mülteci kabul eden ülke olduğunu da hatırlattı.

Türkiye’ye Rus yapımı S-400 savunma sistemleri tedarik etme anlaşması 2017’de imzalandı ancak Türkiye’nin NATO müttefikleri, özellikle de ABD bu anlaşmaya tepki gösterdi.

ABD, Türkiye’nin anlaşmadan vazgeçmesini talep ederken, Türkiye’nin talepleri reddetmesinin ardından Ankara’ya yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

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