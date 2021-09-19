Navalny yandaşlarından YouTube ve Telegram’a suçlama

Bu akşama kadar oy verme işleminin devam ettiği Rusya'da YouTube ve Telegram'a "sansür" suçlaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Rus muhalif Alexei Navalny’nin müttefikleri, Google bünyesindeki YouTube ve sosyal paylaşım platformu Telegram’ı “sansür” iddiasıyla suçladı.

Hükümet karşıtı açıklamalarıyla bilinen Navalny’nin, seçimlerde kimlere oy verilmesi gerektiğini söyleyen uygulaması ve videosunun engellendiği açıklandı. Putin karşısında kimlere oy verilmesi gerektiğini açıklayan Navalny’nin uygulaması ile ilgili Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan açıklama geldi. Durov, seçimle ilgili bütün içeriliern engellendiğini açıkladı.

Durov, oy verme işleminin başlamasından sonra seçim yasakları kapsamında bu tür içeriklerin yayınlanmasına izin verilmediğini de vurguladı. Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh ise, “Sözde özgürlük fikrini savunan özel şirketlerin yarattığı sansür” dedi.

Öte yandan Navalny’nin destekçileri, muhalif siyasetçinin desteklediği 225 adayı tanıttığı videonun da YouTube’dan kaldırıldığını açıkladı.