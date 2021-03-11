Netanyahu’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Tel Aviv yönetiminden peş peşe olumlu mesajlar geliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ilk açıklama geldi.

“BU İYİ BİR GELİŞME”

Netanyahu dün seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya geldi.

Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine, “Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir” dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz’e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

NETANYAHU’NUN SEYAHATİNE ENGEL

Öte yandan Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmayı planladığı ziyaret Ürdün hava sahası engeline takıldı. Ürdün yönetimi Netanyahu’nun BAE ziyaretine yönelik güzergahta hava sahası kullanımına izin vermedi.

Netanyahu’nun BAE’ye yapmayı planladığı ziyaretin, Ürdün’ün hava sahasından geçiş izni vermemesi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun BAE’yi ziyareti ertelendi çünkü şu anda Ürdünlüler tarafından uçuş izni için yetki verilmiyor” denildi.

ÜRDÜN VELİAHT PRENSİNİN ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İsrail medyası, Ürdün’ün uçuş izni vermeme sebebini de değerlendirdi. Yerel medyada yer alan haberde, uçuş izni verilmeme sebebinin Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ın dün Kubbet-üs Sahrayı ziyaretinin iptal edilmesi olduğu ifade edildi.

Veliaht Prensi Abdullah’ın yetki verilenden daha fazla güvenlik görevlisi ve korumayla İsrail sınırını geçmek istediği, İsrail güçlerinin buna izin vermediği ve devamında Prens Abdullah’ın ziyaretini iptal ettiği aktarıldı.

GANTZ: NETANYAHU HÜKÜMETİNİN 15 YILLIK BAŞARISIZLIĞI

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaşananları Netanyahu hükümetinin 15 yıllık başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Başbakan Netanyahu’nun Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ilişkilerinin iyi olmadığına dikkat çeken Gantz, “İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerdeki stratejik uçurumun sebebi kesinlikle Netanyahu” ifadelerini kullandı.

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