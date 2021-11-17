Netanyahu’nun eşine verilen rüşvetler ortaya saçıldı

Yolsuzluk davası devam eden İsrail'in eski başbakanı Netanyahu'nun eşine verilen on binlerce dolarlık takılar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsrail kamuoyunun yakından takip ettiği yolsuzluk ve rüşvet davasında dün kritik bir eşikten geçildi…

İsrail’in eski başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşine verilen on binlerce dolar değerindeki takıların dökümü ortaya çıktı. Duruşma kilit bir tanığın ifşasından sonra ertelendi. Yapılan açıklamada Netanyahu’nun arkadaşı da olan iş insanları Arnon Milchan ve James Packer tarafından Sara Netanyahu’ya verilen 46.500 dolarlık bileziğin de dahil olduğu takılar İsrail’de gündem oldu.

Packer’ın asistanı tarafından Aspen’de satın alınan ve Netanyahu çiftinin evlilik yıldönümünde verilen bu hediye karşılığında Netanyahu’nun bu iş insanları için yolsuzluk yaptığı öne sürüldü.

Milchan ve Packer gibi birçok milyarderin Netanyahu çiftine el yapımı İtalyan takım elbise, takı, puro, kasalarca şampanya gönderdiği iddia edilmişti. Daha önce yapılan hesaplara göre çifte yaklaşık 175.000 dolarlık hediye verildiği aktarılırken, dün yapılan ifşa ile bunun 200.000 doları geçtiği açıklandı.

15 yıl ülkeyi yöneten Netanyahu’nun sözcüsü bu yeni kanıtlarla ilgili olarak, “Bunlar yalan ve adaleti yolundan saptırmak için yapılmış şeyler” dedi.

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