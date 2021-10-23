New York Times: Türkiye’de muhalefet, Erdoğan’a karşı bir araya geliyor

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Türkiye'deki siyasi atmosfer ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, "Türkiye'de muhalefet Erdoğan karşıtı saflara katılmaya başladı" başlığı kullanılırken "Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek ve hatta erken seçime zorlayarak 19 yıllık yönetimini bitirmek için giderek daha organize ve birlikte hareket ediyor" yorumuna yer verdi.

Sozcu.com.tr

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New York Times’ın Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde Türkiye’de son dönemde yaşananlar ve erken seçim iddiaları yer aldı.

Makalede, “Seçimlere gözünü diken muhalefetin altı partisi, güçlü başkanlık sistemini bitirme ve parlamenter sisteme dönme planları üzerinde çalışıyor. Türkiye’deki muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı değiştirme ve hatta erken seçime zorlayarak 19 yıllık yönetimini bitirmek için daha birlik içinde ve daha organize hareket etmeye başlıyor. Daha geniş ölçekte ittifak için birbirleriyle görüşen altı muhalefet partisinin lideri gelecek seçimleri başkanlık sistemine karşı bir referanduma çevirmeye çalışıyor” denildi.

Aynı makalede Erdoğan’ın dört yıl önce başlattığı başkanlık sisteminin, Erdoğan’ın en gurur duyduğu başarılarından biri olduğunun da altı çizildi.

Muhalefetin başkanlık sisteminin Erdoğan’a çok fazla güç verdiğini söylediğini savunduğu aktarılırken, “Gündemlerinin ana maddesini parlamenter sisteme dönüş olarak tanımlayarak tartışmanın da Türkiye’deki demokrasinin zayıflamasına çevirmeyi umut ediyorlar” ifadesi yer aldı.

Muhalefetin, otoriter tandanslı liderlere karşı birleşmesinin birçok ülkede denendiğini aktaran New York Times muhabiri, “En yakın zamanda Çekya’daki seçimlerde geniş katılımlı bir merkez sağ ittifakı Başbakan Andrej Babis’i mağlup etti. Belki de sıra Türkiye’dedir” yorumunu yaptı.

“KILIÇDAROĞLU ÖNE ÇIKIYOR”

Son dönemde yapılan anketlerde Erdoğan’a oy desteğinin düştüğüne dikkat çeken Carlotta Gall, “Sayın Erdoğan anketlerin gerçeği yansıtmadığını söylüyor ve geçen haftalarda market arabasıyla alışverişe çıktı ve fiyatların uygun olduğunu söyledi. Bu hafta Batı Afrika turuna çıktı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e veda etti. Türkiye’yi Afganistan konusunda vazgeçilmez bir arabulucu olarak tanıtan Erdoğan’ın dışişleri bakanı da geçen hafta Kabil’den Taliban heyetini ağırladı. Fakat ülkesinde muhalefet organize olmaya başladı” ifadesini kullandı.

HDP’nin ve diğer sol partilerin ittifakta yer almadığına dikkat çeken New York Times muhabiri, “Fakat bütün partilerin ortak bir amacı var. Seçmene 2023’te Erdoğan’a bir alternatif sunabilmek. Siyasi ve ideolojik farklılıklara rağmen partiler 2019 yılındaki yerel seçimde İstanbul da dahil büyük şehirlerin AKP’den alındığı dönemdeki gibi bir başarıyı tekrarlamayı umut ediyor” ifadesini kullandı.

Makalede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkabileceği de belirtildi.

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