New York’ta OHAL ilan edildi

ABD'yi vuran Ida Kasırgası nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, New York ve New Jersey'de OHAL ilan edildi.

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Ida Kasırgası’nın kentte etkilerini göstermeye başlaması nedeniyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Bill de Blasio, kasırgayı ‘tarihi bir hava olayı’ olarak nitelendirdi ve ‘tehlikeli koşullara’ hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bir kişinin ölümüne neden olan New Jersey’de ise acil durum ilan edildi. Sokakları su bastı, araçlar ve evler zarar gördü. Meteoroloji merkezi, şiddetli yağışların New York’ta su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

ABD'yi etkisi altına alan Ida kasırgası, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde bir milyondan fazla ev ve iş yerinin karanlığa gömülmesine yol açmıştı.

EN AZ İKİ ÖLÜ

Yetkililer, kasırga yüzünden elektrik nakil hatlarında büyük hasarlar oluştuğunu ve gerekli tamiratın haftalar sürebileceği uyarısında bulundu. Elektrik kesintisi dışında, bu bölgelerde cep telefonlarında kesintiler yaşanıyor. Kasırga nedeniyle şu ana kadar en az iki kişi hayatını kaybetti.

Telefonların kesik olması ve bazı yerleşim birimlerine ulaşılamamasından dolayı can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Ülkenin önde gelen GSM şirketi AT&T, Louisiana eyaletinde cep telefonu şebekesinin yüzde 60 kapasiteyle çalıştığını duyurdu.