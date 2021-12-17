New York’ta Türk imam, çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı

New York'ta kendisini 14 yaşında olarak tanıtan bir kişiyle cinsel içerikli konuşmalar yaparak buluşmaya giden Türkiye kökenli imam Ahmet Yücetürk gözaltına alındı. İğrenç olay ABD'de gündem oldu.

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ABD merkezli New York Post gazetesi, New York’ta imamlık yapan Ahmet Yücetürk’ün ‘pedofili’ suçlamasıyla göz altına alındığını duyurdu.

New York Post’un haberine göre, Youtube’da yayın yapan ve pedofilileri ifşa eden bir grup, çocuk gibi davranarak Ahmet Yücetürk ile iletişime geçti. Yücetürk’ün karşısındaki çocukla uygunsuz konuşmalar yapması üzerine polis harekete geçti.

İddiaya göre Ahmet Yücetürk, kendisine 14 yaşında olduğunu söyleyen sayfa yöneticisi ‘FM’ye onunla seks yapmak istediğini ve hafta sonu annesinin evde olup olmadığını sordu. Bunun üzerine FM, Yücetürk’le bir buluşma ayarladı ve buluşmaya gelen Yücetürk’ü kayda aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, dini liderin onunla yapmak istediği çeşitli seks eylemlerini de küçük çocuğa tarif ettiği görülüyor.

Yücetürk’e yöneltilen suç duyurusuna göre gönderdiği mesajlardan birinde, “Seni sabunlayıp yıkamak istiyorum” gibi ifadeler yer alıyor.

New York polisi ve savcılar, daha önce JFK Havalimanı Uluslararası İslam Merkezi’nde imamlık yapan Ahmet Yücetürk’ün Pazartesi günü 14 yaşında olduğuna inandığı bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek ve onunla buluşmayı planlamaktan tutuklandığını söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre, 42 yaşındaki Long Island sakini, reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ve reşit olmayan bir kişiye uygunsuz davranmak olmak üzere iki ayrı suç suçlamasıyla suçlandı.

Yücetürk’ün, başlangıçta, sayfanın yaratıcısı olan gençler gibi davranarak sosyal medya uygulamalarında pedofilleri cezbetmeyi amaçlayan NBC dizisi “To Catch a Predator”ın modern bir versiyonu olan “NYCreeps Spotlight” adlı YouTube sayfasının hedef tahtasında olduğu belirtildi.

Yücetürk, tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakılırken Ocak ayında yeniden hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

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