Nike çalışanlarına bir haftalık ‘kafa izni’

Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuarları markası Nike, pandemi sonrası işe dönmeye hazırlanan çalışanlarına 1 haftalık ücretli 'kafa izni' verecek.

Sozcu.com.tr

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Merkez ofisi ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Nike, çalışanlarına Eylül ayında işe başlamadan önce bir haftalık ücretli ‘kafa izni’ vermeye hazırlanıyor.

Bir hafta ücretli iznin, çalışanların ofise dönmeden önce zihinsel sağlıklarını desteklemeleri için verildiği belirtildi.

Firma tarafından yapılan açıklamada, “Dinlenmek ve iyileşmek için bu ek iznin tadını çıkarın” ifadeleri yer aldı.

BUMBLE VE LINKEDİN DE BENZER UYGULAMAYA GİTMİŞTİ

Nike’ın merkez ofisinin başındaki isim olan Matt Marrazzo, çalışanlara bu zamanı rahatlamak, stres atmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek için kullanmalarını tavsiye etti.

Marrazzo, geçen yılın pandemi nedeniyle oldukça zor geçtiğini belirterek, “Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumak için kilit rol oynuyor. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu akıl sağlığını öncelik haline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesi.” dedi.

Bumble ve Linkedin de daha önce çalışanlarına işe dönmeden önce ‘1 haftalık kafa izni’ vereceklerini açıklamıştı.

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