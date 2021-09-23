Nobel Ödülleri Ziyafeti yine iptal edildi

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri ile ilgili Nobel Vakfı'ndan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Nobel Vakfı, bu yıl İsveç’in başkenti Stokholm’de gerçekleşecek Nobel Ödül Töreni ziyafetinin corona virüsü salgını sebebiyle ertelendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Nobel Ödülleri’ni kazananların madalya ve ödüllerini yaşadıkları ülkelerde alacakları belirtildi. Geçen yıl da törenler corona virüsü salgını dolayısıyla ertelenmiş ve dijital ortamda tören gerçekleşmişti.

Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Herkes Covid-19 salgınının bitmesini umut ediyor fakat henüz o noktada değiliz” ifadesi kullanıldı. Yetkililer, ödül kazananların yer almayacağı ufak çaplı bir ödül töreni düzenlenme ihtimali olduğunu duyurdu.

Nobel Vakfı, “Seremoni televizyonda ve Nobel Ödül Töreni’nin dijital platformlarında canlı yayınlanacaktır” duyurusunu da paylaştı. Öte yandan Norveç Nobel Komitesi ise ödüllerin normal bir şekilde yapılmasının gündemde olduğunu duyurdu. Nobel Vakfı, “Oslo’daki Nobel kutlamalarının formatı ile ilgili Komite, Ekim ayının ortasında bir karar verecek” açıklamasını yaptı.

Bu yılki Nobel Ödülleri tıp, fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi dallarında 4 Ekim ile 11 Ekim arasında sahiplerini bulacak.

Nobel Ödülleri, dinamitin yaratıcısı Alfred Nobel’in vasiyeti olarak 1901 yılından beri verilmeye başlandı.

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