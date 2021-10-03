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Norveç basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu

Norveç'in çok okunan gazetelerinden Aftenposten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmeyi mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr
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Norveç basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Hanne Christiansen imzalı haberde, Erdoğan’ın geçen hafta Soçi’de Putin ile gerçekleştirdiği görüşme analiz edildi.

Norveç basını hafta içi gerçekleşen görüşmeye geniş yer ayırdı.

Haberde, “Önce Erdoğan’ın Biden’la görüşmesine izin verilmedi. Daha sonra Putin ile görüşmede hayalkırıklığı vardı” başlığı kullanıldı. Christiansen, “Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya ile ilişkiyi sağlamlaştırmak için çok çalışıyor” yorumunu yaptı.

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