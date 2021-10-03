Norveç basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu
Norveç'in çok okunan gazetelerinden Aftenposten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmeyi mercek altına aldı.
Gazetenin Orta Doğu muhabiri Hanne Christiansen imzalı haberde, Erdoğan’ın geçen hafta Soçi’de Putin ile gerçekleştirdiği görüşme analiz edildi.
Haberde, “Önce Erdoğan’ın Biden’la görüşmesine izin verilmedi. Daha sonra Putin ile görüşmede hayalkırıklığı vardı” başlığı kullanıldı. Christiansen, “Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya ile ilişkiyi sağlamlaştırmak için çok çalışıyor” yorumunu yaptı.