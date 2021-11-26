Notre-Dame Katedrali’nde restorasyon krizi… Planlar tepki çekti

2 yıl önce yanan Notre-Dame Katedrali, restorasyon tartışmasının odağında. Katedralin yenileme planındaki radikal değişiklikler, uzmanların tepkisini çekti.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Notre-Dame Katedrali, restorasyon çalışmalarıyla ülke kamuoyunun gündeminde.

Yapımına 1163 yılında başlanan ve 1345 yılında tamamlanan katedral, 2019 yılında çıkan yangın sonucu büyük hasar görmüştü. Aradan geçen sürede corona virüsü salgınının da etkisiyle restorasyon çalışmaları bir türlü başlayamadı.

ÇİZİMLER, SES VE IŞIK EFEKTLERİ



İngiltere’nin The Telegraph gazetesi, katedralin restorasyon planlarına ulaştı. Söz konusu planlara göre restorasyonda radikal değişikliklere yer verilecek. Bunlar arasında modern duvar çizimleri, ses ve ışık efektleri ile İncil’den pek çok dile tercüme edilmiş sözlerin yansıtılması gibi planlar yer alıyor.

ÇOCUKÇA BİR TEMA PARKI



Uzmanlar ise söz konusu planlara büyük tepki göstererek, bu değişimlerin tarihi binayı deneysel bir sergi salonuna çevireceğini savundu.

The Telegraph’a konuşan ödüllü Fransız mimar Maurice Culot, “Bu Notre-Dame’ın Disney’e girmesi gibi. Notre-Dame için yapmayı düşündükleri şeyler, Westminster Abbey ya da Aziz Petrus Bazilikası’na asla yapılamazdı. Bu bir tema parkı gibi ve çok çocukça” ifadelerini kullandı.

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