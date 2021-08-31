Öğrencisi maske takmadı, Profesör istifa etti

ABD'de sınıfa geç giren ve maske takmayan bir çocuk, 88 yaşındaki profesörün istifasına neden oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Georgia Üniversitesi’nde bir profesör, ders sırasında, bir öğrencinin maske takmayı reddetmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Kampüs gazetesi The Red & Black’de yer alan bilgiye göre, Psikoloji Profesörü Irwin Bernstein, yarı yılın ikinci dersini vermek üzere sınıfta bulunurken, bir öğrenci maskesiz olarak içeri girdi.

88 yaşındaki Bernstein öğrenciden maske almasını istedi, ancak o sırada bir sınıf arkadaşı öğrenciye tek kullanımlık bir maske verdi.

Öğrenci maskeyi taktı ancak burnunun açıkta kaldığı bildirildi. Bernstein, öğrenciden, maskeyi doğru şekilde takmasını istedi, ancak öğrenci “nefes alamadığını” veya “nefes almakta gerçekten zorlandığını” söyledi.

88 yaşındaki emekli yeniden işe alınan psikoloji profesörü Irwin Bernstein, öğrencilerinden kurallara uymalarını ve “maske yoksa sınıf yok” politikasını izlemelerini istemişti.

Son dönemde ABD’de bazı eyaletler, corona virüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle Covid-19 vakalarındaki ani artış nedeniyle maske zorunluluğunu eski haline getirdi.

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