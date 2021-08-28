Öğretmen maskesini çıkardı, sınıfın yarısına virüs bulaştı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, aşı yaptırmamış bir ilkokul öğretmeninin, sınıfta maske takmadığı için 26 öğrencisine corona virüs bulaştırdığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin California eyaletinde bir ilkokul öğretmeni, sınıfta maskesini çıkarınca, 26 öğrencisine corona virüs bulaştırdı.

Raporda, ilkokul öğretmeninin okulda maske zorunluluğu olmasına rağmen bir şeyler okurken, maske kullanmadığı, bu sebeple de okulda Delta varyantı salgınına neden olduğu belirtildi.

İlkokul öğretmeninin aşısız olduğu da aktarıldı. 13-16 Mayıs tarihleri ​​arasında sosyal etkinliklere katıldığını bildiren öğretmen, 19 Mayıs'ta semptomatik hale geldi ancak başlangıçta semptomların alerjiden kaynaklandığına inanarak 21 Mayıs'a kadar corona virüs testi yaptırmadı.

SINIFIN YARISI CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Sınıfta yüksek sesli bir şeyler okuduğu sırada maskesini indiren öğretmen, sınıfın yarısının corona virüse yakalanmasına neden oldu.

Yetkililer, 12 yaşından küçük çocukların öğretmenleri sayesinde Delta varyantına yakalandığını belirtirken, hastanede tedavi gören hiçbir öğrenci olmadığı aktarıldı.

Cuma günü yayınlanan rapor, henüz aşı olamayan 12 yaşından küçük çocukları korumak için ilkokul öğretmenlerinin hem aşılanmasının ve maske/mesafe kuralına uymasının önemine dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde coronadan öldü