Oliver Varhelyi Türkiye’ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, 6-7 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üst düzey yetkililer ve iş çevreleriyle bir araya gelecek olan Genişleme Komiseri Varhelyi'ye AB Başkanlığı'nda Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili bir brifing verilecek. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. (İHA)