Omicron varyantı Paris’te tespit edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişide Omicron varyantı tespit edildiği açıklandı. Nijerya'dan ülkeye giriş yapan kişinin kimliği açıklanmadı.

Sozcu.com.tr

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İlk olarak Güney Afrika’da kayıtlara geçen Covid-19’un Omicron varyantı ile ilgili bir açıklama Fransa’dan geldi…

BFM TV, Fransa’nın başkenti Paris’te yerel sağlık yetkililerine dayandırdığı haberde şehirde yeni varyantın tespit edildiğini duyurdu. Hastanın yakın bir zamanda Nijerya’dan geldiği de belirtildi.

Güney Afrika ve bölge ülkelerde tespit edildikten sonra büyük bir panik yaratan Omicron varyantı geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından “çok yüksek risk” olarak tanımlanmıştı.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış versiyonu olan Omicron varyantına karşı aşı ve ilaçların ne kadar koruma sağladığı henüz bilinmiyor.

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