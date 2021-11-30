Omicron varyantında son durum: En az 18 ülkede tespit edildi, 70’ten fazla ülke sınırlarını kapadı

Corona virüsü salgınının bu zamana kadar en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak bilinen Omicron varyantı Dünya'da endişe yaratmaya devam ediyor... Bilim insanları ve biyoteknoloji şirketleri mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkisini incelemeye devam ederken aralarında Türkiye'nin de olduğu 70'ten fazla ülke sınırlarını kapadı.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının Türkiye’de görülmediğini duyurdu. Fakat Dünya genelinde, onlarca hükümetin aldığı kısıtlama ve önlemlere rağmen Omicron varyantı hızla yayılmayı sürdürüyor.

İlk olarak Kasım ayının ortalarında Güney Afrika’da tespit edilen ve kısa bir süre içinde birçok ülkeye yayılan Omicron varyantı hem bilim dünyasını hem de hükümetleri harekete geçirdi. Geçen haftaya kadar “Nu varyantı” olarak adlandırılan fakat geçen hafta Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron varyantı olarak isimlendirilen bu mutasyona uğramış Covid-19 türü şu ana kadar en az 18 ülkede tespit edildi.

Son 24 saat içinde İspanya, Avusturya ve Japonya’da da görülen Omicron varyantı şu ana kadar, Avustralya, Avusturya, Belçika, Botsvana, Kanada, Çekya, Danimarka, Japonya Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, Portekiz, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık’ta tespit edildi.

70 ÜLKE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRDİ

Öte yandan aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke ise Omicron varyantının yayılımını engellemek için kısıtlama ve seyahat yasağı getirdi. Birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere Afrika’nın güneyindeki ülkelerle uçuşları askıya aldı. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan ve Omicron’un yayılmasını engellemek için önlem alan ülke ve bölgeler şöyle sıralanıyor: Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Küba, Çekya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Estonya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guatemala, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Maldivler, Malta, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Pakistan, Paraguay, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Birleşik Krallık

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