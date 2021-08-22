Özel havayolu şirketleri de Afganistan’dan insan kurtaracak

Bugün Wall Street Journal'ın ortaya attığı, "Tarifeli uçaklarla Afganistan'da Taliban'dan kaçanlar kurtarılacak" iddiası gerçekliğe büründü.

Sozcu.com.tr

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Reuters haber ajansının servis ettiği “son dakika haberi” ile birlikte ABD yönetiminin özel havayolu şirketleriyle anlaşma sağladığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin attığı adımla birlikte özel uçak şirketlerinin Afganistan’dan kurtarılmış kişileri taşımaya yardım edeceği belirtildi. Pentagon sözcüsü, United, American Airlines ve Delta’nın da aralarında olduğu 18 havayolu şirketine ait uçaklar bu kurtarma operasyonuna dahil olacak.

Yetkili, bu şirketlere ait uçakların doğrudan Kabil’e uçmayacağı açıklarken, “Uçaklar halihazırda Afganistan’dan çıkan kişilerin transferini üstlenecek” ifadesini kullandı.

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