Paris’te ‘çevreci Noel ağacı heykeli’ tartışma yarattı

Dünyanın birçok ülkesinde Noel ve Yeni Yıl heyecanı artarken, Paris'te bir meydana yerleştirilen geri dönüştürülmüş odundan yapılmış ağaç heykeli, Fransa'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı kesimler, "Noel ağacı olmadan Noel olmaz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Fransa'nın başkenti Paris'teki bir meydana geleneksel Noel ağacı yerine geri dönüştürülmüş odundan yapılmış ağaç şeklinde bir heykel yerleştirilmesi tartışmaları alevlendirdi.

Paris'in yerel bir bölgesindeki meydana yerleştirilen ağaç heykeli, belediye yönetiminin bilinen Noel gelenekleri yerine doğada sürdürülebilirliğe öncelik vermesinin bir sonucu oldu.

Yerel idarenin Belediye Başkan Yardımcısı Guy Tabacchi, Noel için ağaç kesimine karşı olduklarını ve 2026'ya kadar bölgede halka açık yerlerde kesilmiş Noel ağacı kullanımını tamamen yok etmek istediklerini söyledi.

Tabacchi, kesilen ağaçların genelde tek tip ormanlaşmanın bir sonucu olduğunu ve bunun toprağa büyük zarar verdiğini belirtti.

Paris belediyesinin bu adımı, nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan ülkede çevrecilik konusundaki algının siyaseti nasıl şekillendirdiğini de ortaya koydu.

‘NOEL BÜYÜSÜ BU DEĞİL’

Bazı kesimlerse, ağaç şeklindeki heykele tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un en önemli rakiplerinden biri olarak gösterilen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valerie Pecresse, “Fransız olmak Noel ağacına sahip olmak ve kaz ciğeri yemek demektir” dedi.

Annie isimli bir semt sakini de, Reuters'a yaptığı açıklamada “İyi bir Noel, ışıklı ve süslenmiş bir ağaca sahip olmalı. Noel büyüsü bu değil” diye konuştu.

Ülkenin bazı bölgelerinde, resmi etkinliklerde kaz ciğeri ezmesi servis edilmesinin yasaklanması da tartışma yaratmıştı.

Strasbourg belediyesi, ülkede çok popüler olan bu yiyecek için kazların zorla beslendiğini ve çevreye zarar verildiğini belirtmişti.

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