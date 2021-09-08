Paris’te kritik gün: Terör saldırısı davası başlıyor

Fransa bugün başkenti Paris'te 2015'te gerçekleşen kanlı terör saldırılarının davasına kilitlendi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te 130 kişinin yaşamını yitirdiği 13 Kasım 2015 saldırılarının ilk duruşması bugün görülüyor…

Cihatçı teröristlerin konser salonu, bar ve stadyumlara düzenlediği saldırılarda 130 kişi yaşamını yitirmiş ve olay uluslararası kamuoyu tarafından endişe ve tepkiyle karşılanmıştı.

Saldırılarla ilgisi olduğu tahmin edilen 20 şüpheli sabah saatlerinde duruşma salonuna getirilirken Paris’te güvenlik önlemleri artırıldı. Bataclan konser salonu, bir spor salonu, 6 bar ve restorana silahlarla ve bomba yüklü ekipmanlarla giren saldırganlar 130 kişiyi öldürmüş ve yüzlerce insanı da yaralamış, ülkede büyük bir yara açmıştı.

Yerel saatle 12:30’da başlayacak duruşma için 1000’den fazla polis memurunun olay yerine geldiği belirtildi. Duruşmayı izleme izni olanların birçok kontrol noktasından geçmesi gerekirken duruşmanın yaklaşık 9 ay sürmesi bekleniyor.

Duruşmada 1800 davacı ve 300’den fazla avukat yer alacak ve duruşmanın Mayıs ayının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Duruşmada en göz önünde olan isim ise 31 yaşındaki Fas asıllı Fransız Salah Abdeslam olacak. Abdeslam, saldırıları düzenleyen teröristler arasında hayatta olan tek kişi olarak kayıtlara geçti. Abdeslam’ın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

2015 yılında gerçekleşen saldırıları IŞİD üstlenmişti.

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